Golfer Luiten valt ver terug in Abu Dhabi

Golfer Joost Luiten is na een matige derde ronde ver teruggezakt in het klassement bij het Abu Dhabi Championship. De Nederlander kwam uit op 73 slagen, één boven het baangemiddelde. Luiten had zich de dag ervoor met een ronde van 68 slagen in de subtop (12e) gemeld, maar zakte door zijn optreden van zaterdag naar de gedeelde 48e plaats.

De 34-jarige Luiten sloeg drie bogeys tegenover twee birdies. De leiding in het met 7 miljoen dollar gedoteerde toernooi kwam in handen van Lee Westwood. De 46-jarige Engelsman ging rond in 65 slagen en heeft na drie ronden een score van 14 onder par. Dat is één slag minder dan de Oostenrijker Bernd Wiesberger en de Italiaan Francesco Laporta, die de dag nog was begonnen als leider.