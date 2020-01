Hockeyers Van Puffelen en De Voogd niet meer in olympische groep

De hockeyers Diede van Puffelen (Rotterdam) en Bob de Voogd (Braxgata) maken niet langer deel uit van de olympische trainingsgroep voor de Olympische Spelen van Tokio. Bondscoach Max Caldas heeft de spelers te kennen gegeven dat ze niet in aanmerking komen voor het topevenement van komende zomer.

“We hebben met de spelersgroep afgesproken om waar mogelijk snel helderheid te geven als het gaat om de selectie”, zegt Caldas. “De concurrentie in onze groep is groot en iedereen werkt hard voor een plaats in de olympische groep. Wanneer het voor ons als staf duidelijk is dat iemand Tokio om wat voor reden dan ook niet gaat halen, dan laten we dat de desbetreffende speler weten.”

Caldas kan voorlopig niet beschikken over Floris Wortelboer. Bij de speler van Bloemendaal is afgelopen zaterdag in het duel met India een schouder uit de kom geschoten. De blessure wordt door een specialist nader onderzocht. Caldas heeft Teun Beins (Oranje-Rood) gevraagd voorlopig mee te te trainen tijdens de voorbereidingen op de naderende wedstrijden tegen Spanje. Beins is echter niet opgenomen in de wedstrijdselectie van beide duels in de Pro League, die worden gespeeld in Valencia.