De Jong wint op NK allround in Thialf ook 3000 meter

Antoinette de Jong gaat na de eerste dag van de NK allround in Heerenveen stevig aan de leiding. De Friese schaatsster van Team Jumbo-Visma schreef de 3000 meter op haar naam met een tijd van 4.00,66. Haar ploeggenote en titelverdedigster Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op deze afstand, eindigde als tweede in 4.02,84. Melissa Wijfje reed de derde tijd: 4.02,87. De Jong won eerder op de dag de 500 meter met een tijd van 38,95.

Bij de NK allround is nog één ticket te verdienen voor de WK allround eind februari in Hamar. De Jong is hiervoor al geplaatst. Ook Ireen Wüst, die dit weekeinde in Thialf meedoet aan de NK sprint, heeft voor de wereldtitelstrijd in Noorwegen al een startbewijs op zak. Indien De Jong voor de tweede keer in haar loopbaan de Nederlandse allroundtitel verovert, gaat het derde en laatste WK-ticket naar de nummer 2 van het eindklassement.

Op zondag rijden de allroundsters nog de 1500 meter en de 5000 meter. De Jong verdedigt op de schaatsmijl een voorsprong van 1,76 seconden op Wijfje, de nummer 2 in de algemene rangschikking. Joy Beune, eveneens van Jumbo-Visma, staat op de derde plek, op ruim 4 seconden van De Jong.

De Jong stelde bij de NK afstanden eind december in Heerenveen danig teleur. Ze wist zich niet te kwalificeren voor de EK afstanden, eerder deze maand in Thialf, en de WK afstanden komende maand in Salt Lake City. De Jong worstelde met haar techniek en kreeg daardoor ook mentale problemen. Die lijken gezien haar prestaties zaterdag op de eerste NK-dag grotendeels voorbij.

“De lach is terug op mijn gezicht”, liet de Nederlands kampioene van 2016 bij de NOS opgelucht weten. “Het lekkere gevoel op het ijs is terug. Ik heb twee maanden verkeerd geschaatst. Dat gaat natuurlijk in je hoofd zitten. Maar door hard te trainen en voortdurend mijn techniek te herhalen, ben ik er weer bovenop gekomen. Had ik maar zo gereden bij de NK afstanden. Niettemin ben ik heel blij dat ik dit nu weer kan.”