Tennisser Rojer ook klaar in gemengd dubbel

Voor tennisser Jean-Julien Rojer zit de Australian Open er op. De 38-jarige dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam bleef met de Australische Samantha Stosur steken in de tweede ronde van het gemengd dubbel. Rojer en Stosur, als zevende geplaatst op het grandslamtoernooi in Melbourne, moesten het in de zogeheten supertiebreak afleggen tegen Astra Sharma en John-Patrick Smith: 3-6 6-4 4-10. Het Australische duo doet op een wildcard mee aan de Australian Open.

De geboren Antilliaan was in het mannendubbel ook al niet verder gekomen dan de tweede ronde met zijn Roemeense partner Horia Tecau. Rojer haalde twee keer de halve finales van de Australian Open, in 2011 en 2015.

Kiki Bertens bleef maandag in het enkelspel steken in de vierde ronde. Alle Nederlanders zijn nu klaar in Melbourne.