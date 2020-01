Tennisser Wawrinka verrast Medvedev in Melbourne

Tennisser Stan Wawrinka heeft voor de eerste grote verrassing gezorgd in het mannentoernooi van de Australian Open. De 34-jarige Zwitser versloeg in de vierde ronde de Rus Daniil Medvedev, de nummer 4 van de wereld, in vijf sets: 6-2 2-6 4-6 7-6 (2) 6-2. Medvedev bereikte vorig jaar de finale van de US Open en werd ook in Melbourne tot de kanshebbers gerekend.

Wawrinka won de Australian Open in 2014. In de jaren daarna schreef hij ook Roland Garros (2015) en de US Open (2016) op zijn naam. Door de nodige blessures zakte Wawrinka de afgelopen jaren weg, maar in Melbourne liet de veteraan tegen Medvedev zien dat hij nog altijd goed kan tennissen. De Zwitser knokte zich terug na een achterstand van 2-1 in sets en domineerde in de beslissende vijfde set. Wawrinka brak Medvedev direct en plaatste in de zevende game nog een break, waarna hij de partij zelf uitserveerde.

De huidige nummer 15 van de wereld treft in de kwartfinale de winnaar van de partij tussen de Rus Andrei Roeblev en Alexander Zverev uit Duitsland.