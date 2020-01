Protest McEnroe en Navratilova tegen omstreden Court

Een dag nadat Margaret Court bij de Australian Open geëerd werd deden de oud-tennissers John McEnroe en Martina Navratilova een oproep het naar haar vernoemde tennisstadion een andere naam te geven. Court, recordhouder met 24 grandslamtitels, is omstreden omdat ze vanuit haar religieuze achtergrond zich onder meer afzet tegen het homohuwelijk en transgenders in de sport. Ze werd gehuldigd omdat het vijftig jaar geleden is dat ze in één kalenderjaar alle vier grandslamtitels veroverde.

McEnroe en Navratilova onthulden, nadat ze in het seniorentoernooi een dubbelpartij hadden afgewerkt, een spandoek met daarop ‘Evonne Goolagong Arena’. Daarmee gaven ze aan dat wat hun betreft de Margaret Court Arena van naam verandert. Navratilova wilde vanaf de stoel van de umpire nog een toelichting geven, maar de microfoon werd afgesloten.

Goolagong, net als Court een Australische, is een veel populairdere speelster die zeven keer een grandslamtoernooi won. De organisatoren veroordeelden het protest. “We zijn voorstander van diversiteit, vinden dat iedereen erbij hoort en het recht heeft zijn mening te uiten, maar er zijn regels en protocollen die iedereen moet respecteren.”