Tennisster Muguruza ongeplaatst naar laatste vier

Voor het eerst sinds 2014 begon ze ongeplaatst aan een grandslamtoernooi. Maar onder meer Elina Svitolina en Kiki Bertens ondervonden al dat Garbiñe Muguruza terug is aan het tennisfront. De Spaanse was woensdag in de kwartfinales ook te sterk (7-5 6-3) voor de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova. Nu krijgt ze te maken met Simona Halep. “Het wordt een zware klus”, dacht Muguruza, die drie van de vijf eerdere ontmoetingen met de Roemeense won. “Ik kijk ernaar uit om weer met haar te strijden.”

Inzet is een plaats in de finale van de Australian Open, een toernooi waarbij tot nu toe het bereiken van de kwartfinales in 2017 haar beste resultaat was. Muguruza (26) won dat jaar Wimbledon, een jaar nadat ze ook op Roland Garros de beste was geweest. De afgelopen jaren zakte de voormalig nummer 1 van de wereld enigszins weg op de wereldranglijst. Pas begin dit jaar, op een toernooi in Shenzhen, won ze voor het eerst sinds Roland Garros van vorig jaar weer eens twee partijen op rij. Tot overmaat van ramp werd ze ook nog ziek kort voor de Australian Open. “Ik kwam hier niet met het idee: hoe ver kan ik komen? Ik heb het van dag tot dag bekeken en voelde me gelukkig wel met de dag beter.”

Bertens was een van de tennissters die dat ondervond met een kansloze nederlaag. Muguruza lijkt een lange periode vol misère in Melbourne te hebben afgesloten. Vorig jaar brak ze na Wimbledon met haar coach Sam Sumyk, die haar jaren had begeleid. “Het is gewoon moeilijk gebleken zo veel jaar aan de top te staan.”

Halep hoefde zich tegen de Estse Anett Kontaveit niet extreem in te spannen. Het werd twee keer 6-1 voor de nummer 4 van de plaatsingslijst. De partij duurde nog geen uur. De Roemeense, al eens finaliste in Melbourne in 2018, ging niet eens kijken naar de wedstrijd die haar volgende tegenstandster zou opleveren. “Ik ga chillen en misschien even shoppen. Morgen ben ik weer met tennis bezig.”

In de andere halve finale staan de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, en de Amerikaanse Sofia Kenin tegenover elkaar.