Djokovic weer naar finale na winst in drie sets op Federer

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Roger Federer verzekerd van een plek in de finale van de Australian Open. De zevenvoudig kampioen en titelhouder won het vijftigste duel met Federer in drie sets: 7-6 (1) 6-4 6-3. De partij duurde 2 uur en 18 minuten.

De 38-jarige Federer, die niet helemaal fris aan het duel begon, gaf in de eerste set een 5-2-voorsprong uit handen. In die set vielen er liefst vier servicebreaks te noteren. In de tweede set had Djokovic (32) aan één break voldoende, net als in de derde.

Federer begon onbevangen aan het duel en won direct de eerste servicegame van Djokovic, die als grote favoriet aan het duel begon. Djokovic, die nog nooit een halve finale heeft verloren op de Australian Open, kwam echter knap terug en was foutloos in een eenzijdige tiebreak. Federer, die de voorbije anderhalve week al twee vijfsetters speelde, verliet vervolgens de baan voor een medische behandeling en kwam er in het restant niet meer aan te pas.

“Hij begon erg goed en ik was vrij nerveus in de beginfase”, bekende Djokovic. “Respect hoe Roger heeft gestreden, ondanks dat hij fysiek niet op zijn best was. Voor mij was het erg belangrijk om de eerste set te winnen, waardoor ik wat relaxter kon worden.”

Zondag neemt Djokovic, de nummer 2 van de wereld, het in de eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev uit Duitsland en de Oostenrijker Dominic Thiem. Zij spelen vrijdag hun halve finale.

Djokovic kan in Melbourne zijn 17e grandslamtitel in totaal veroveren, Federer blijft staan op 20. Mocht Djokovic het toernooi voor de achtste keer winnen, dan lost hij Rafael Nadal af als nummer 1 van de wereld.