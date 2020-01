Tennisster Kenin houdt Barty uit finale op Australian Open

Tennisster Sofia Kenin heeft de Australische Ashleigh Barty de weg naar de finale van de Australian Open versperd. De 21-jarige Amerikaanse versloeg de als eerste geplaatste Barty in de halve finale in Melbourne in twee sets: 7-6 (6) 7-5. Het is de eerste finale in een grandslamtoernooi voor de Amerikaanse.

Kenin is de nummer 14 van de plaatsingslijst op het Australische grandslamtoernooi. In de Rod Laver Arena voorkwam ze dat Barty, de huidige nummer 1 van de wereldranglijst, de eerste Australische finaliste werd sinds Wendy Turnbull in 1980.

De Amerikaanse won een spannende tiebreak in de eerste set. In de tweede set knokte ze zich terug van een 5-3-achterstand en brak Barty meteen nog een keer om met 7-5 de partij te beslissen.