‘Barney’ zet al zijn dartsprijzen te koop

Voormalig dartskampioen Raymond van Barneveld zet zijn volledige prijzenkast te koop. De 52-jarige Hagenaar, die eind vorig jaar bij het WK in Londen zijn professionele loopbaan beëindigde, gaat via een onlineveiling zijn bekers en alle andere gewonnen memorabilia in fases aanbieden. Volgende week vrijdag begint de eerste verkoopronde.

“Die bekers staan hier al eeuwen, ik ben er wel een beetje klaar mee”, liet Van Barneveld bij de NOS weten. “Het mag weg. Ja, echt. Het lijkt mij ook leuk voor de fans, die mij jarenlang volgden. Om hen dat aan te bieden. Er zullen een hoop mensen zeggen: ‘Hij ligt in scheiding en heeft geld nodig.’ Nou, je mag mijn bankafschriften zien, dat is zeker niet het geval.”

Van Barneveld won in zijn glanzende carrière onder meer vijf wereldtitels. Hij wil in het darts graag een eigen profteam beginnen. “Daarvoor kan ik het geld van de veiling goed gebruiken.”