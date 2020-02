‘Wielrenner Fuglsang verdacht van contact met dopingarts Ferrari’

De Deense topwielrenner Jakob Fuglsang wordt verdacht van connecties met de Italiaanse dopingarts Michele Ferrari. Noorse en Deense media hebben een geheim rapport ingezien van de onafhankelijke antidopingwaakhond CADF, waarin staat dat Fuglsang deel uitmaakt van het dopingprogramma van Ferrari.

De Italiaanse arts is voor het leven geschorst wegens zijn rol in het intensieve dopingprogramma van Lance Armstrong. Het is wielrenners verboden contact met hem te hebben. Fuglsang won vorig jaar onder meer de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium de Dauphiné.

De Deense krant Politiken, de Deense staatszender DR en de Noorse krant VG melden eensgezind dat in de rapportage van het CADF is te lezen dat Ferrari in 2019 contact heeft gehad met Fuglsang in zijn woonplaats Monaco en ook dat de arts in maart vorig jaar te gast was bij diens ploeg Astana in de Ronde van Catalonië.