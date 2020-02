Kansas City Chiefs winnaar Super Bowl

Kansas City Chiefs is winnaar geworden van de 54e Super Bowl, het kampioenschap in het American football. De ploeg versloeg in het Hard Rock Stadium van Miami de San Francisco 49ers met 31-20.

Het zag er lang naar uit dat de titel naar de 49ers zou gaan. Met nog minder dan zeven minuten te spelen leidde San Francisco nog 20-10. Toch slaagde Kansas City er in om in de slotfase drie touchdowns te scoren.

Man van de wedstrijd werd Patrick Mahomes, de pas 24-jarige quarterback van Kansas. Hij stond met een aantal zeer precieze passes over grote afstand aan de basis van twee touchdowns en scoorde er ook nog een met een eigen loopactie.

Kansas City neemt de titel over van de New England Patriots die de cup vorig jaar wonnen. Het was de tweede titel uit de clubhistorie. Het eerste kampioenschap won de ploeg exact 50 jaar geleden. De 49ers speelden de zevende Super Bowl uit de clubhistorie en bleef op vijf titels staan. Het laatste kampioenschap voor het Californische team was in 1995.