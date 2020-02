Coach: aanpak Serena Williams werkt niet

Serena Williams moet het helemaal anders aanpakken wil ze het record van 24 grandslamzeges van de Australische Margaret Court evenaren. “Ze moet wel de realiteit onder ogen zien. Zoals het nu gaat werkt het niet. Ze zal van strategie moeten veranderen”, aldus coach Patrick Mouratoglou van de Amerikaanse tennisdiva.

Williams speelde al vier grandslamfinales sinds ze na de geboorte van haar dochter terugkeerde op de tennisbaan. Ze verloor ze alle vier. Dit jaar begon ze vol goede moed aan de Australian Open na haar toernooiwinst in Auckland, maar de 38-jarige 23-voudig grandslamkampioene verloor al in de derde ronde van de Chinese Qiang Wang. “Ze is ervan overtuigd dat ze het nog steeds kan. Ze gelooft erin en dat is positief, maar er zullen wel een aantal dingen moeten veranderen.”

Mouratoglou, sinds 2012 de coach van Williams, heeft nog geen concreet plan van aanpak. “Ze zal in ieder geval de grandslams anders moeten benaderen, met een andere invalshoek. Ze heeft nog altijd wel het niveau, anders haal je niet vier keer de finale. Maar we moeten wel uit zien te vogelen waarom het steeds niet lukt om een finale te winnen.”