Rus en Haarhuis onder de indruk van Sabalenka

Paul Haarhuis en Arantxa Rus waren onder de indruk van het optreden van Aryna Sabalenka, die Wit-Rusland op 1-1 bracht in de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland. Sabalenka, tevens een goede dubbelspeelster, is zaterdag de tegenstander van Kiki Bertens in misschien wel een cruciaal duel.

“Ik zat er meteen best goed in, maar zij kwam met nóg betere ballen”, zei Rus na de 6-2 6-3-nederlaag. “Het is jammer dat ik niet een keer op gelijke hoogte kon komen, want dan ging ze misschien wat ballen missen. Of ik weleens tegen iemand heb gespeeld met zoveel power? Dat wel, maar dan gaat er nog weleens een bal ver uit. Dat was nu niet het geval.”

Captain Haarhuis zag ook dat er voor Rus weinig te halen viel. “Zij speelt met ontzettend veel power, dat hebben we deze week ook in de trainingen gezien”, aldus Haarhuis. “Arantxa moest zo hard werken en van links naar rechts om een puntje te winnen. Sabalenka pakte alles vol aan en hoe ze speelde was erg knap.”