Tennisster Rus kansloos tegen Sabalenka in Fed Cup

Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd het Nederlands Fed Cup-team de tweede zege te bezorgen. De nummer 2 van Nederland was in Den Haag kansloos tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, de nummer 13 van de wereld. In 74 minuten werd het 6-2 6-3.

De laatste zege van Rus in de Fed Cup dateert van 2015, toen ze in Den Bosch in drie sets de Australische Jarmila Gajdosova versloeg. Daarna volgden vier nederlagen in het enkelspel.

Door het verlies van Rus is de stand na de eerste dag van de ontmoeting met Wit-Rusland 1-1. Eerder op de dag had Kiki Bertens in drie sets Aljaksandra Sasnovitsj verslagen. Zaterdag neemt Bertens het op tegen Sabalenka en Rus tegen Sasnovitsj. Mocht de stand dan 2-2 zijn, dan volgt er een beslissend dubbelspel.

De inzet van de confrontatie is een plek in de Fed Cup Finals in april.