Schaatsster Kodaira wint ook 500 meter in Calgary

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de vijfde wereldbeker in Calgary ook de 500 meter gewonnen. De olympisch kampioene op deze afstand finishte in 36,65 seconden. Een dag eerder was de 33-jarige Aziatische ook de beste op de 1000 meter.

De Russin Angelina Golikova eindigde zaterdag als tweede in een persoonlijk record van 36,78. Wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk pakte brons met 37,08.

Sanneke de Neeling kwam als enige Nederlandse in de A-divisie in actie. De 23-jarige sprintster belandde met een persoonlijk record van 37,66 op de elfde plaats. Nederlands kampioene Jutta Leerdam ging op deze afstand in Calgary niet van start.

Letitia de Jong, Nederlands kampioene op de sprintvierkamp, zegevierde in de B-divisie met een persoonlijk record van 37,36. Sprinttalent Femke Kok (19) debuteerde in de wereldbeker met de vierde tijd (37,99). Femke Beuling eindigde met een persoonlijke toptijd van 38,22 op de zesde plek.

Kodaira behaalde haar 27e wereldbekerzege op de 500 meter. Ze verstevigde in Calgary haar leidende positie in het klassement.