Daniel Evans heeft de tweede ronde bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Brit was in de laatste partij van maandag op het centercourt sterker dan de Duitse qualifier Philipp Kohlschreiber: 6-3 7-5.

Evans, de huidige nummer 33 van de wereld, staat in de volgende ronde tegenover de Rus Karen Chatsjanov of de Italiaan Fabio Fognini. Fognini is in Ahoy de nummer vijf van de plaatsingslijst.