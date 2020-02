Tennisster Bertens na Roland Garros weer naar Rosmalen

Tennisster Kiki Bertens doet in juni weer mee aan het WTA-toernooi van Rosmalen. De 28-jarige Westlandse heeft directeur Marcel Hunze nu al beloofd dat ze na Roland Garros haar grasseizoen begint op de banen van het Autotron. Bertens was afgelopen jaar heel dicht bij winst van het Libéma Open, maar ze liet in de finale tegen de Amerikaanse Alison Riske vijf matchpoints onbenut. Michaëlla Krajicek is zodoende nog altijd de laatste Nederlandse winnares in Rosmalen, in 2006.

“We zijn verheugd dat Kiki weer heeft gekozen voor het Libéma Open als startpunt van het grasseizoen”, zegt Hunze. “De kans voor het publiek om een Nederlandse top 10-speelster in eigen land te zien spelen, komt niet vaak voor. Wij zijn daarom blij dat we dat net als vorig jaar mogelijk kunnen maken.”

Het grastoernooi van Rosmalen wordt in de eerste week na Roland Garros gehouden, van 8 tot en met 14 juni. Het Libéma Open bestaat uit een vrouwen- en mannentoernooi.