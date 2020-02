Grote Prijs van China in Formule 1 uitgesteld wegens coronavirus

De Grote Prijs van China in de Formule 1 wordt uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De internationale autosportfederatie FIA heeft woensdag de knoop doorgehakt na overleg met de organisatie van de race op het circuit van Shanghai. Het evenement stond gepland op 19 april als de vierde race in het kampioenschap.

De sportautoriteiten van Shanghai riepen vorige week al op alle sportevenementen in de stad op te schorten zolang het virus nog rondwaart. Het coronavirus heeft inmiddels in China meer dan 44.000 mensen besmet. Meer dan 1100 mensen zijn overleden.

De FIA wachtte lang met een definitief besluit en meldde enkele keren dat het de situatie nauwlettend in de gaten hield, maar nu er sprake is van toenemende zorgen en de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een wereldwijde noodsituatie, is de autosportbond overstag.

De FIA kondigde aan samen met de Formule 1 te bekijken of er verderop in het jaar nog ergens een gaatje op de kalender is om de race in China alsnog te laten doorgaan. Dat zal niet meevallen, want de Formule 1 telt dit jaar al meer races dan ooit. Met het wegvallen van China staan er nog altijd 21 races op de kalender. Een daarvan is op 3 mei de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort.

“De Chinese Grand Prix is een belangrijke race in de Formule 1 en de fans zijn altijd geweldig. We hopen echt dat we zo snel als mogelijk kunnen racen in China, maar willen het land nu vooral sterkte wensen in deze moeilijke tijden”, luidde een verklaring van de Formule 1. China houdt sinds 2004 de Formule 1-race in Shanghai.