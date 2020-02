Red Bull onthult nieuwe bolide van Verstappen

Red Bull onthult woensdag de bolide waarmee Max Verstappen komend seizoen op jacht gaat naar de wereldtitel in de Formule 1. De auto draagt de naam RB16, een verwijzing naar het zestiende jaar van de Oostenrijkse renstal in de koningsklasse van de autosport. Naar verwachting geeft Red Bull eerst beeldmateriaal van de bolide vrij en volgt daarna de zogeheten shakedown op het circuit van Silverstone. De wagen maakt dan zijn eerste meters, vooral bedoeld om promotiebeelden te maken.

Verstappen heeft de Thaise coureur Alexander Albon weer als teamgenoot. De 22-jarige Nederlander eindigde afgelopen seizoen als derde in het WK, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Verstappen won drie grands prix, in Oostenrijk, Duitsland en Braziliƫ. Hij hoopt dit jaar echt te kunnen meedoen om de wereldtitel.

De teams van Haas en Ferrari hebben hun nieuwe bolides al gepresenteerd, de komende dagen volgen de andere renstallen. Volgende week woensdag is de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De teams hebben in totaal zes dagen om hun bolides te testen in de aanloop naar de eerste race, op 15 maart in Australiƫ.