Canadees Auger-Aliassime in tennisfinale Rotterdam

De Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime heeft als eerste de finale bereikt van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De pas 19-jarige Auger-Aliassime won in de halve finales in twee sets van de Spanjaard Pablo Carreño Busta: 7-6 (2) 6-4.

De eerste set ging gelijk op in Ahoy en beide spelers behielden steeds hun opslagbeurt. In de tiebreak sloeg de Canadees, de nummer 21 van de wereldranglijst, toe met 7-2. In de tweede set pakte Auger-Aliassime al vroeg een break en gaf die niet meer weg.

Hij staat zondag in de finale tegenover de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen de Franse titelverdediger Gaël Monfils en de Serviër Filip Krajinovic.