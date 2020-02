Tijdritkampioene Dygert mijdt Europese koersen

Wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert-Owen zal ook dit jaar Europese wielerkoersen mijden. Haar ploeg ShoAir-Twenty20 heeft geen licentie aangevraagd en rijdt een beperkt programma. Daarin staat de tijdrit op de Olympische Spelen van Tokio centraal voor de 23-jarige Amerikaanse, die op de WK in Yorkshire afgelopen najaar de Nederlandse rensters Anna van der Breggen (2e) en Annemiek van Vleuten (3e) ruim achter zich hield.

“Chloé focust zich dit jaar op de Spelen in Tokio. Daarom is het niet nodig om UCI-koersen te rijden. We hebben geen UCI-licentie aangevraagd, waardoor Chloé dit jaar alleen in Noord-Amerika te zien zal zijn op de weg”, zei teameigenaar Nicola Cranmer op Cyclingnews. Financiële redenen hebben bij het besluit meegespeeld, bevestigde Cranmer.

Voor Dygert was het WK in Engeland haar eerste wedstrijd ooit op Europese wegen. Op de baan veroverde ze in 2018 in Apeldoorn de wereldtitel op de individuele achtervolging.