Wereldkampioen Márquez blijft Honda trouw

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP-klasse, rijdt ook de komende vier seizoenen voor het fabrieksteam van Honda. Dat maakte de 27-jarige coureur zelf bekend.

Marquez rijdt al zeven seizoenen voor Honda in de MotoGP. Alleen in 2015 (derde) slaagde hij er niet in om de wereldtitel voor zijn team in de belangrijkste klasse van de motorsport te behalen. Tot nu toe boekte hij 56 overwinningen in de MotoGP.

Het nieuwe seizoen telt twintig wedstrijden en begint op 8 maart met de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail. Op 28 juni vindt de GP van Nederland plaats, die zoals gebruikelijk wordt verreden op het TT Circuit in Assen.