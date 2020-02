Gouverneur Tokio boos om suggestie over Spelen in Londen

De suggestie dat Londen de organisatie van de Olympische Spelen best kan overnemen van Tokio, is slecht gevallen in Japan. Gouverneur Yuriko Koike noemt de uitlatingen van Shaun Bailey, de conservatieve kandidaat voor het burgemeesterschap in de Engelse hoofdstad, “ongepast”. Bailey, die het op 7 mei bij de verkiezing opneemt tegen de zittende burgemeester Sadiq Khan, had deze week op Twitter geschreven dat Londen net als in 2012 de Spelen wil huisvesten als ze vanwege het rondwarende coronavirus niet in Japan gehouden kunnen worden.

“Londen kan de Spelen van 2020 organiseren”, schreef Bailey. “We hebben de infrastructuur en de ervaring. Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de wereld ons misschien nu nodig. Als ik burgemeester word, zorg ik ervoor dat Londen er klaar voor is als de vraag komt en dat we de Spelen opnieuw kunnen organiseren.”

Volgens Koike zijn die opmerkingen ongepast, omdat op dit moment geen reden is om te twijfelen over het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio. “Er wordt van alles geroepen en geschreven, maar ik wil nogmaals duidelijk maken dat we niet denken aan uitstel of annulering van de Spelen”, aldus de vrouw die sinds 2016 de politieke leiding heeft in Tokio.