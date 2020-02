Oud-wielrenner Lang bekent dopinggebruik

Voormalig wielrenner Pirmin Lang heeft in een verklaring op Twitter bekendgemaakt dat hij jarenlang doping heeft gebruikt. De 35-jarige Zwitser behoorde tot de klantenkring van de Duitse dopingarts Mark Schmidt, de spil in de dopingzaak die de naam Operatie Aderlass meekreeg. Lang stopte in 2017 maar bleef wel actief in de wielersport als begeleider van Zwitsers wielertalent. Daarmee stopt hij na zijn bekentenis.

Lang zegt bij zijn werk als jeugdcoach te hebben geprobeerd jonge wielrenners te beschermen tegen de dingen die hij heeft ervaren en de fouten die hij heeft gemaakt. “De negatieve druk, de slechte invloeden, de prestatie tegen elke prijs, het bedrog. Ik wilde ze behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt.” Lang zegt zijn ‘fouten’ niet langer voor zich te kunnen houden. “Ik geef vandaag toe dat ik mijn hele carrière tegen iedereen heb gelogen. Ik maakte deel uit van het Aderlass-netwerk.”

Tussen 2013 en 2016 reed Lang voor het Zwitserse topteam IAM Cycling, waar hij ook nog even ploeggenoot was van de Nederlander Stef Clement. Zijn beste resultaat is een tweede plaats op het Zwitsers kampioenschap in 2016.