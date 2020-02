Tennisser Koolhof verliest dubbelfinale Marseille

Tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic de finale verloren van het ATP-toernooi in Marseille. Het duo moest het in twee sets afleggen tegen Nicolas Mahut uit Frankrijk en de Canadees Vasek Pospisil: 3-6 4-6.

Koolhof veroverde begin dit jaar met Rohan Bopanna uit India aan zijn zijde een ATP-titel in Doha. Met Mektic werd hij vorige week op het toernooi van Rotterdam al in de eerste ronde uitgeschakeld. Koolhof maakt deel uit van het Nederlands Daviscupteam dat volgende maand tegen Kazachstan speelt, met als inzet plaatsing voor de finaleweek van het landentoernooi in Madrid.

Botic van de Zandschulp en Indy de Vroome verloren op een lager niveau ook finales. Van de Zandschulp ging op de challenger in de Duitse stad Koblenz in drie sets onderuit tegen Tomas Machac uit Tsjechiƫ: 3-6 6-4 3-6. De Vroome verloor in het Japanse stad Kyoto van de Chinese Fang Ying Xun: 6-3 3-6 6-7 (6).