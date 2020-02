Van Riessen strandt bij WK baanwielrennen in kwartfinale sprint

Laurine van Riessen is er bij de WK baanwielrennen in Berlijn niet in geslaagd de halve finales te bereiken op de sprint. De Leidse baanrenster verloor in de kwartfinale in twee heats van de Duitse Emma Hinze.

Van Riessen (32) maakte er in de eerste heat een lange sprint van, maar werd in de laatste meters gepasseerd door de pas 22-jarige Duitse. In de tweede heat sprintte Hinze vanaf de koppositie en moest Van Riessen zich gewonnen geven.

Hinze is al in bezit van goud op teamsprint.

Eerder was Shanne Braspennincx al gestrand in de achtste finales. De Brabantse was het toernooi nog voortvarend begonnen met de derde tijd in de kwalificaties, waardoor ze tot de vier rensters behoorde die de eerste ronde konden overslaan. Maar de Russische Anastasia Vojnova stond een vervolg in de weg.

Van Riessen werd ook in 2018 en 2019 uitgeschakeld in de kwartfinales.