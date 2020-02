WK-goud schaatsster Takagi, vijfde plek Leerdam

Miho Takagi heeft voor de eerste keer de wereldtitel op de sprintvierkamp veroverd. De Japanse schaatsster sloot haar succesvolle toernooi in Hamar in stijl af. Ze won de tweede 1000 meter met een baanrecord van 1.13,93. Het was haar derde afstandszege in het Vikingskipet. Eerder op zaterdag eindigde Takagi als tweede op de 500 meter.

De onttroonde titelhoudster Nao Kodaira pakte op ruime afstand van haar landgenote WK-zilver in het eindklassement. De Russin Olga Fatkoelina behaalde brons.

Jutta Leerdam eindigde als vijfde. De wereldkampioene op de 1000 meter deed op haar favoriete afstand nog wel een moedige poging om vanuit de zesde plaats naar het podium te springen, maar haar tweede tijd (1.14,47) was net niet snel genoeg voor WK-brons. Leerdam eindigde vorig jaar bij de WK sprint als tiende.

Olympisch kampioene Jorien ter Mors, die op de 1000 meter tegen Leerdam de vierde tijd reed (1.14,70), belandde in de eindstand op de zevende plaats. Nederlands kampioene Letitia de Jong eindigde als achtste.

Takagi (25) beleefde in het seizoen 2017-2018 haar grote doorbraak. Ze won drie medailles bij de Winterspelen in Zuid-Korea. Daarna veroverde ze in Amsterdam ook nog de wereldtitel allround.

Takagi behaalde in 2019 zilver bij de WK sprint. Ze eindigde in dat jaar ook als tweede bij de WK allround. De veelzijdige Japanse kan beide toernooien vanaf deze winter echter niet meer combineren. Voor de eerste keer worden de WK sprint en de WK allround gezamenlijk afgewerkt.

De Nederlander Johan de Wit heeft als bondscoach van de Japanse schaatsploeg onder anderen Takagi onder zijn hoede. Landgenoot Dennis van der Gun behoort eveneens tot de technische staf van de Japanners.

“Er is niemand die kan, wat zij kan”, sprak De Wit met een glimlach over Takagi. “Deze wereldtitel op de sprint was een groot doel voor haar en vorig jaar was dat het wereldrecord op de 1500 meter. De doelen die ze stelt, haalt ze meestal. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar ik vind Miho momenteel de grootste schaatser die er in de wereld rondrijdt.”