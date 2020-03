Basketballers Houston Rockets winnen in verlenging van Celtics

Basketballer Russell Westbrook was zaterdag (lokale tijd) met 41 punten op dreef in de wedstrijd van Houston Rockets tegen Boston Celtics. Ondanks zijn sterke spel won zijn ploeg de wedstrijd pas in de verlenging. Met twee benutte vrije worpen in de laatste 24 seconden bezorgde James Harden de Rockets de overwinning: 111-110.

Harden maakte in totaal 21 punten. Jayson Tatum was topscorer bij de Celtics met 32 punten.

Los Angeles Lakers ging met 105-88 onderuit tegen Memphis Grizzlies. Ja Morant was de grote man bij de Grizzlies met 27 punten en 14 assists. Voor de ploeg was het de eerste overwinning na vijf nederlagen.

Voor de Lakers kwam er een einde aan een reeks van zeven overwinningen op rij. Ook maakte het team met 88 het laagste aantal punten in een wedstrijd in dit seizoen. LeBron James was goed voor 19 punten, 10 assists en 8 rebounds.