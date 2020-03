Motorcrosser Herlings zegeviert in eerste manche Britse GP

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn klasse meteen getoond in de eerste manche van de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ, de openingsrace van het seizoen. De wereldkampioen in de koningsklasse MXGP van 2018 won met overmacht op het circuit in Matterley Basin. Hij kwam bijna 12 seconden eerder over de meet dan de Zwitser Jeremy Seewer. Glenn Coldenhoff presteerde naar behoren met de zesde plaats. De Sloveense regerend kampioen Tim Gajser arriveerde als achtste.

De 25-jarige Herlings gaat dit jaar op jacht naar zijn tweede wereldtitel in de MXGP. Hij kon zijn titel door blessureleed afgelopen jaar niet verdedigen. Deze winter kwam hij ongeschonden door en verscheen hij topfit aan de start. Herlings grijnsde van genoegen na zijn indrukwekkende optreden in de eerste manche in het natte en winderige Matterley Basin. “Maar we zijn er nog niet, er zijn nog 39 manches te gaan”, was zijn eerste korte reactie.