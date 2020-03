Shorttrackster Aardoom moet stoppen om gezondheidsredenen

Shorttrackster Avalon Aardoom, die sinds 2018 deel uitmaakte van de nationale selectie, stopt wegens gezondheidsredenen. “Natuurlijk zou ik het liefst blijven shorttracken, maar het gaat gewoon niet meer”, zegt de 22-jarige shorttrackster.

Aardoom werd op haar zestiende geopereerd aan een aangeboren hartafwijking, maar haalde in 2018 toch de nationale selectie van bondscoach Jeroen Otter. In het vorige seizoen liep ze een zware hersenschudding op bij een val. Uit medisch onderzoek kwam ook aan het licht dat ze nog steeds of opnieuw kampt met een hartafwijking.

“Vreselijk balen, want mijn olympische droom is in duigen gevallen”, zegt Aardoom. “Dat zal ik moeten verwerken en daarvoor ga ik binnenkort naar Canada. Ik zal daar werken aan mijn herstel en laat er nader onderzoek verrichten. Ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren, maar hoop vooral weer snel gezond te worden.”