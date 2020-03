Tennisbond schrapt uit voorzorg weer toernooi in Azië

De organisatie van de WTA Tour heeft opnieuw een tennistoernooi in Azië geschrapt vanwege het coronavirus. Het Kunming Open in Anning, dat voor eind april op het programma stond, gaat niet door. Vorige maand besloot de vrouwentennisbond ook al het toernooi in Xi’an te schrappen. Beide evenementen zijn onderdeel van de zogeheten 125K-series, het tweede niveau.

In China zijn deze winter zo’n 3000 mensen bezweken door het coronavirus, dat zich inmiddels over een groot deel van de wereld heeft verspreid. Het leidde tot afgelasting of uitstel van tal van sportevenementen.

In september en oktober staan heel wat grote hardcourttoernooien op het programma in China. Het slottoernooi voor de beste tennissters van het seizoen, de WTA Finals, wordt begin november in de Chinese stad Shenzhen gehouden.

De internationale ijshockeyfederatie IIHF besloot zes WK’s voor junioren en vrouwen (lagere divisies) in Estland, Bulgarije, Turkije, Luxemburg, Polen en Spanje af te gelasten. Het WK in de topdivisie in Canada, van 31 maart tot en met 10 april, gaat voorlopig wel gewoon door.