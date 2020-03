Nuis pakt wereldbeker met baanrecord op 1500 m

Kjeld Nuis heeft op spectaculaire wijze de wereldbeker op de 1500 meter gewonnen. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand reed tijdens de finale in een vol Thialf een indrukwekkende baanrecord: 1.43,00. Daarmee steeg hij van de derde naar de eerste plaats in het eindklassement.

Thomas Krol, tegenstander van Nuis in de vierde rit, eindigde als tweede in 1.43,30. Patrick Roest pakte brons met 1.44,00. De Chinees Zhongyan Ning kwam niet verder dan de vijfde tijd (1.45,69). Hij zakte daardoor naar de tweede plaats in de eindstand. Krol klom naar de derde plek en Roest steeg naar de vierde plaats.

De krachtsexplosie van Nuis kwam als een verrassing. Hij leek na zijn zevende plek bij de WK sprint vorig weekeinde in Hamar een beetje opgebrand. Zaterdag kwam de blikvanger van Team Jumbo-Visma op de 1000 meter als olympisch kampioen op deze afstand niet verder dan de vijfde tijd.

In zijn laatste race van een nogal grillig seizoen perste Nuis er een dag later toch een toptijd uit. Ook zijn ploeggenoten Krol en Roest reden sterk, maar moesten buigen voor de ontketende Zuid-Hollander, die voor de tweede keer de wereldbeker op de 1500 meter veroverde. In 2017 had hij de primeur.

Krol pakte zaterdag met een ritzege op de 1000 meter zijn eerste wereldbeker in zijn loopbaan. Roest deed hetzelfde, maar dan op de 5000 meter.