Wielrenner Schachmann wint eerste etappe Parijs-Nice

De Duitser Maximilian Schachmann heeft de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen, een rit over 154 kilometer met start en finish in Plaisir. Schachmann, die rijdt voor Bora-hansgrohe, achterhaalde kort voor de finish samen met de Belg Dylan Teuns de eerder ontsnapte Fransman Julian Alaphilippe en de Belg Tiesj Benoot.

In de sprint hield de Duits kampioen Teuns achter zich. Benoot sprintte naar de derde plaats. Achter het viertal won de Nederlander Cees Bol de sprint om plaats vijf. Parijs-Nice heeft te lijden onder het coronavirus. Teams als Jumbo-Visma en Ineos besloten voorlopig niet meer aan wedstrijden deel te nemen.

Na een valpartij, waarbij de Fransen Romain Bardet en Warren Barguil betrokken waren, brak het peloton in stukken. In de voorste groep was Sunweb met de Duitser Nikias Arndt, Benoot, Bol en de Deen Søren Kragh Andersen het best vertegenwoordigd. Alaphilippe was er ook bij. Met nog 30 kilometer te rijden, ontsnapte de kopman van Deceuninck – Quick-Step in gezelschap van Benoot. Het tweetal bereikte nog afgezonderd de top van de Cote de Neauphle-le-Château, maar meteen erna sloten Schachmann en Teuns aan. De Duitser, onlangs al tweede in de Ronde van de Algarve, was in de sprint oppermachtig.

Het was de tiende zege voor Schachmann, die zich vorig jaar onderscheidde met drie ritzeges in de Ronde van Baskenland. “Dit is eigenlijk mijn eerste echt zware koers van dit jaar. Ik wist niet goed wat ik moest verwachten, maar het ging goed”, vertelde de 26-jarige Duitser, die met name zijn ploeggenoten Peter Sagan en Felix Grossschartner dankte. “Zij hebben me gered op een moment dat ik slecht gepositioneerd was. De benen deden pijn in de finale, maar ik zag dat dat bij de anderen niet veel anders was. Met Teuns ben ik op die klim vol doorgereden.”

Schachmann zou eigenlijk komende week in de Tirreno-Adriatico fietsen, maar die wedstrijd werd afgelast vanwege het coronavirus dat in Italië al veel slachtoffers heeft geëist.