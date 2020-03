Voetbalfans hopen dat ‘spookwedstrijden’ uitblijven

Het Supporterscollectief Nederland juicht het toe dat de KNVB liever voetbalwedstrijden uitstelt dan dat ze zonder publiek worden gespeeld vanwege het rondwarende coronavirus. “Op zulke ‘spookwedstrijden’ zit niemand te wachten”, zegt Matthijs Keuning, voorzitter van de overkoepelende organisatie van alle supportersverenigingen van de betaaldvoetbalclubs in Nederland. “Je voetbalt voor het publiek, met lege stadions maak je niemand blij.”

In tegenstelling tot in andere Europese landen wil de KNVB voorlopig niet overgaan tot het spelen van wedstrijden zonder publiek. De bond stelt ze liever uit en hoopt dan in de komende weken nieuwe data te vinden om alsnog te spelen.

“Als deze situatie maar één of twee weken duurt, kunnen de wedstrijden nog wel worden ingehaald. Mogelijk moet er dan wel een oplossing worden gevonden voor de play-offs”, aldus Keuning. De clubs bespreken de mogelijke scenario’s woensdag met de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie.

De veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben grote publieksevenementen tot nader order verboden. Daarom zijn de vijf thuiswedstrijden van Brabantse clubs komend weekeinde uitgesteld. De eredivisie eindigt op 10 mei, met aansluitend de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie. Omdat alle Nederlandse clubs zijn uitgeschakeld in Europa, is er de komende weken nog wel wat ruimte op de speeldagenkalender om wedstrijden in te halen.

“Als er doordeweeks gespeeld moet worden, dan is dat helaas maar zo. Maar als de situatie met het coronavirus een paar weken gaat duren, kan het zijn dat er toch zonder publiek gevoetbald moet gaan worden”, zo weet Keuning. “In dat geval hopen we dat de supporters met kaartjes voor een wedstrijd bijvoorbeeld een kijkcode kunnen krijgen om de wedstrijd op tv te zien. Of dat FOX Sports de wedstrijden op het open net gaat uitzenden.”