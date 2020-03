Coureurs MotoGP nog langer in wachtkamer door coronavirus

De motorcoureurs uit de MotoGP moeten nog langer geduld hebben voordat ze eindelijk aan het seizoen kunnen beginnen. De Grote Prijs van Argentiniƫ, die voor 19 april op de agenda stond, is verschoven naar 22 november vanwege het heersende coronavirus. Daardoor is de eerste Grand Prix voor de MotoGP pas op 3 mei in Spanje.

Eerder al werden om dezelfde reden de GP van Thailand (van 28 maart) en de GP van de Verenigde Staten (van 5 april) naar de slotfase van het seizoen verschoven. De afsluitende race in Valencia is nu naar 29 november verplaatst.

Vanwege het besmettelijke virus begon het nieuwe seizoen van de WK wegrace afgelopen weekeinde in Qatar zonder de coureurs van de MotoGP. Op het circuit van Losail vonden wel races plaats in de Moto2 en Moto3, omdat die coureurs al sinds eind februari in Qatar waren voor testraces.

De TT van Assen blijft gewoon staan op 28 juni.