De Nederlandse sportwereld ligt de komende weken stil. Sportkoepel NOC*NSF adviseert donderdag haar leden alle evenementen, zowel in de profwereld als de amateurwereld, niet door te laten gaan. De reden is de uitbraak van het coronavirus en de nieuwe maatregelen die donderdag in Nederland zijn aangekondigd. Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen, aldus NOC*NSF.