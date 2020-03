Boksster Fontijn moet haar klappen nog even opsparen

Boksster Nouchka Fontijn had dinsdag op het olympisch kwalificatietoernooi voor boksers uit Europa voor het eerst in de ring moeten stappen. Maar de organisatie van het OKT besliste maandag anders en schortte de rest van het OKT voorlopig op vanwege het coronavirus. “Toen de eerste bel had geklonken dacht ik, nu gaan ze het toernooi niet meer stilleggen. Dit is toch verrassend”, zegt Fontijn vanuit Londen.

De als tweede geplaatste Fontijn is een van de topfavorieten voor een van de vier olympische tickets in haar klasse tot 75 kilogram. Bij de Spelen in Rio de Janeiro vier jaar geleden was er zilver. Naar eigen zeggen is de 32-jarige Schiedamse in topvorm en was ze klaar voor de partij tegen de Griekse Kyriaki Aslanidi. “Maar we zullen het nooit echt weten.”

Met de andere Nederlandse boksers verbleef Fontijn sinds afgelopen woensdag in de Engelse hoofdstad. Van de rap veranderde situatie in eigen land kreeg ze niet zo heel veel mee en daar wilde ze zich ook niet mee bezighouden. “Al die gekte in Nederland, dat was voor ons een ver-van-je-bedshow. Hier gingen alle wedstrijden gewoon door. Je hebt er ook niets aan om je daarover druk te maken, zolang het toernooi niet is afgelast.”

Dat het OKT niet meer doorgaat, daar baalt ze wel van. “Je hebt er met trainingsschema’s naartoe geleefd en ik was druk met visualiseren hoe de wedstrijden moeten verlopen. Dat valt ineens allemaal weg. Het is ook wel shit, want ik had me hier kunnen plaatsen voor Tokio. Nu moet ik afwachten en gaat alles heel lang duren. Je moet maar weer zien hoe je er de volgende keer voorstaat.”

Fontijn gaat eerst even gas terugnemen. “Dat is best gek, want ik heb die wedstrijden niet gebokst. Maar ik heb wel een trainingskamp gehad en normaal komt na het toernooi een dipje. Dat laat ik nu ook komen. Ik ga komende week gebruiken om dit af te sluiten.”

Toch wil de boksster er ook positieve dingen uithalen. “De loting blijft staan”, legt ze uit. “Dus nu kan ik me nog beter voorbereiden op mijn toekomstige tegenstanders en ze een beetje in de gaten houden.”