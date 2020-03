IOC krijgt kritiek van binnenuit over doorgaan Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité herhaalde dinsdag nog maar eens het standpunt dat de Olympische Spelen van Tokio ondanks het coronavirus komende zomer ‘gewoon’ doorgaan, maar dat komt het bestuur op kritiek van binnenuit te staan. Volgens de Canadese oud-ijshockeyster Hayley Wickenheiser, viervoudig olympisch kampioene en sinds 2014 lid van de atletencommissie van het IOC, kan de olympische federatie dit niet langer volhouden.

“Iedereen kijkt uit naar de Olympische Spelen: fans, atleten, media, tv-kijkers, sponsoren en marketeers. Het is het grootste sportevenement ter wereld en het zou iets geweldigs moeten zijn om naar uit te kijken”, schrijft de 41-jarige Wickenheiser op Twitter. “Maar deze crisis is groter dan de Spelen. Atleten kunnen niet trainen. Toeschouwers kunnen niet reizen. Dat het IOC met zoveel overtuiging volhoudt dat het gewoon doorgaat, is vanuit menselijk oogpunt ongevoelig en onverantwoord. We weten niet eens wat er in de komende 24 uur gebeurt, laat staan in de komende drie maanden.”

Ook de Griekse polsstokhoogspringster Katerina Stefanidi, olympisch kampioene van Rio 2016 en kandidaat om te worden gekozen voor de atletencommissie van het IOC, is heel kritisch. “Ik neem nu risico’s door te blijven trainen, maar dat zou ik niet doen als er een andere optie zou zijn, een plan B”, aldus Stefanidi.

Het olympisch comité van Spanje, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, pleit voor uitstel van de Spelen. Voorzitter Alejandro Blanco benadrukt dat de Spaanse sporters nu niet eens kunnen trainen. “Het wordt daardoor een ongelijke strijd op de Spelen.”