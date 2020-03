Sportwereld dankt afgetreden minister Bruins

Sportkoepel NOC*NSF heeft namens de Nederlandse sportwereld de afgetreden minister Bruno Bruins bedankt voor al zijn werk en inzet. Bruins besloot donderdag af te treden. Hij is oververmoeid na enkele zware en intensieve maanden waarin hij de bestrijding van het coronavirus onder zijn hoede had.

“Wat ik altijd heb gewaardeerd aan Bruno Bruins is dat hij de nadruk legt op het belang van plezier in de sport”, zegt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF. “Zijn doel als minister was echt alle Nederlanders te laten sporten en bewegen. ‘Dat is gezond en vooral ook gezellig’, is een van zijn uitspraken daar over. Ik dank Bruno Bruins zeer voor wat hij voor de sport heeft gedaan en hopelijk zien we hem na een spoedig herstel snel weer terug langs het veld of in de hal.”

De sportkoepel noemt Bruins de “geestelijk vader” van het Nationaal Sportakkoord dat vorig jaar door hem werd gesloten met de lokale overheden en de Nederlandse sport. “De samenwerking met Bruno Bruins was vanaf het begin erg prettig en constructief”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen. “Wij hebben hem leren kennen als een toegewijde en enthousiaste supporter van de Nederlandse sport. Zijn enthousiasme voor onze topsporters als voorbeeld voor iedereen en voor onze sterke verenigingscultuur, leverde een gemeenschappelijke basis op voor een nationaal sportbeleid om trots op te zijn.”