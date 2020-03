Atletiekunie had liever verzoek om uitstel Spelen gezien

De Atletiekunie had liever gezien dat NOC*NSF een verzoek om uitstel van de Olympische Spelen had gedaan. De sportkoepel vindt dat de Spelen alleen kunnen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus in de wereld stevig onder controle is, zo schrijft NOC*NSF zondag in een brief aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

“We hadden liever een stellig verzoek om uitstel met minimaal een jaar gezien”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond. De voorbereiding van de Nederlandse sporters op de Spelen ligt al een week stil, omdat alle trainingslocaties zijn gesloten.

NOC*NSF vraag het IOC ook om een duidelijke tijdlijn van het proces dat moet leiden tot een beslissing over het doorgaan van de Spelen. “Maar een tijdlijn is geen duidelijkheid en verlengt het dilemma waar sporters en coaches nu dagelijks mee worstelen”, aldus Roskam.