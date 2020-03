Oud-zwemster Hillenius overleden aan spierziekte

Oud-topzwemster Petra Hillenius is op 52-jarige leeftijd overleden. De voormalig specialiste op de schoolslag, die meedeed aan de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles, leed aan de spierziekte ALS. De zwembond KNZB bracht het overlijdensbericht maandag naar buiten.

Hillenius veroverde in haar actieve carrière twee Nederlandse titels op de 100 meter schoolslag (1982 en 1986) en deed mee aan EK’s en WK’s. Op de Spelen van Los Angeles zwom ze als 16-jarige de 100 meter en de 200 meter schoolslag. Ze kwam niet in de buurt van de medailles. Hillenius ontwierp zelf een badmuts; een groot model met gaten op de plek van de ogen, waar dan de zwembril overheen moest.

In 2014 trad ze toe tot het bestuur van de KNZB. Toen de spierziekte ALS zich bij haar openbaarde, moest ze noodgedwongen het bestuur verlaten. Ondanks haar ziekte zwom ze in september 2019 mee in de Amsterdam City Swim.