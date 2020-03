‘Topevenementen als Wimbledon en Aken doorstaan dit wel’

De grootste sportevenementen van Europa die van de kalender verdwenen wegens de gevolgen van de coronacrisis blijven vermoedelijk wel bestaan. Denk bijvoorbeeld aan Wimbledon, de Giro of Roland Garros. Dat zegt de Nederlander Frank Kemperman, directeur van zo’n evenement, het hippische CHIO van Aken. “Maar het moet natuurlijk niet veel vaker voorkomen.”

Kemperman werkt bij één van Duitslands grootste sportevenementen in uitgerekend één van de zwaarst getroffen gebieden van het land, Noordrijn-Westfalen. Het verging hem als zovelen. “Zoals eigenlijk iedereen reageerden wij aanvankelijk ook met: geen paniek, het valt allemaal wel mee”, blikt hij terug. “Zoals in Italië? Nee, dat gebeurt hier niet.”

Kemperman: “Dan ga je het ineens merken. Mensen die je kent, die bedrijven hebben, betrokken zijn, worden ziek. Dan is het ineens schrikken. Dan zie je dat het niet meer is te houden. Als evenement is het dan vooral van belang de schade beperkt te houden. Vorige week hebben we definitief gezegd, het gaat voorlopig niet door. Achter de schermen waren we daar met alle partijen al langer mee bezig.”

Vervolgens treedt voor toernooien van het grootste kaliber een mechanisme in werking. Kemperman: “Of we ‘to big to fall’ zijn durf ik niet te zeggen. We hebben 30, 40 mensen in vaste dienst. Maar gelukkig zijn we gezond en kunnen we een klapje aan. Verder ben je afhankelijk van anderen. Hoe reageren sponsoren, wat doen al die mensen die al kaarten hebben gekocht. Iedereen wil helpen is onze ervaring. De topevenementen overleven daarom vermoedelijk wel.”

Kemperman: “We willen overleven in deze wereld. Maar straks willen we samen weer naar de film, het restaurant, eens de hand van iemand vasthouden, of ja, samen naar een sportwedstrijd. Daarom moeten we zo gauw het weer kan hard aan het werk gaan om alles overeind te houden. Want natuurlijk gaat het ook om de economie. Dat realiseert iedereen zich gelukkig ook.”

Neem alleen de paardenwereld, waarin in Nederland al rond de 3 miljard euro per jaar omgaat. In Duitsland is dat een veelvoud. “Om deze discipline draait een omvangrijke economie met heel veel geld”, aldus Kemperman. “Dat ligt allemaal stil. In geen enkele manege wordt nog les gegeven, er wordt geen paard verkocht, de horeca kan zijn tent niet meer opslaan bij onze evenementen. Dat alles moet weer op gang komen.”

Kemperman hoopt met Aken dit jaar naar een later tijdstip te kunnen uitwijken. “Het is het beste scenario. Voor onze sponsoren, voor de toeschouwers en deelnemers, maar ook de hotels en de leveranciers in de buurt kunnen dan nog wat geld verdienen. We kijken nu naar de kalender of het gaat lukken.”