Voetballers wachten af, veel sportcompetities al beëindigd

De Nederlandse sportwereld wacht in spanning af wat het kabinet beslist over de maatregelen die in ieder geval tot en met 6 april gelden. Om verspreiding van het coronavirus in te dammen, mag tot en met komende maandag niet in groepsverband worden gesport. De grote vraag is vooral of de bekendste Nederlandse competitie, de eredivisie voor profvoetballers, kan worden afgemaakt. In de schaduw daarvan wachten de 1,2 miljoen amateurvoetballers en andere sporters op duidelijkheid: kunnen ze voor de zomer hun sport nog beoefenen?

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat diverse sportcompetities in Nederland al zijn beëindigd. Zo wordt tot aan de zomer niet meer gehandbald, gevolleybald en gebasketbald en komen er in die sporten ook geen kampioenen. De gymnastiekbond, dat zo’n 300.000 leden heeft, besloot ook alle wedstrijden te schrappen omdat er niet getraind kan worden. Zo zijn de NK eind juni in Ahoy ook geschrapt.

Omdat alle zwembaden gesloten zijn, heeft de KNZB (160.000 leden) alle lopende competities moeten stopzetten. Dat geldt voor alle niveaus van het wedstrijdzwemmen, waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen en waterbasketbal. De Atletiekunie (135.000 leden) heeft eveneens alle competities en wedstrijden van dit seizoen al geschrapt, inclusief de NK van eind juni in Den Haag.

De hockeybond KNHB, die ruim 250.000 leden heeft, hoopt dat de competities die nu in ieder geval tot begin april stil liggen wel nog afgemaakt kunnen worden. De start van de voorjaarscompetitie in het tennis, waar normaal gesproken meer dan 200.000 mensen aan meedoen, is uitgesteld naar begin mei. “We proberen er alles aan te doen om de competitie op enige manier door te laten gaan”, zegt algemeen directeur Erik Poel van de KNLTB, goed voor bijna 560.000 leden.

Golfbanen worden ook gezien als sportaccommodaties en die zijn dus ook gesloten. De Nederlandse golffederatie (NGF) heeft z’n 380.000 leden opgeroepen die afgekondigde maatregelen te volgen. De voorjaarscompetitie, waar jaarlijks zo’n 17.500 golfers aan meedoen, is afgelast en wordt ook niet meer ingehaald. De jeugdcompetitie, die op 7 juni moet beginnen, staat nog wel op de kalender. De NGF organiseert ook een najaarscompetitie.

De Judo Bond Nederland, met zo’n 40.000 leden, heeft alle toernooien tot aan de zomer geschrapt. Veel clubs bieden online trainingen aan om hun leden toch bezig te houden.