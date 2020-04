Sportkoepel: nog geen faillissementen, maar grote zorgen clubs

De coronacrisis heeft voor zover sportkoepel NOC*NSF bekend nog niet geleid tot failliete bonden of sportclubs. “Maar die angst is wel groot nu ze druk rekensommen aan het maken zijn over hun toekomstige inkomsten”, zegt een woordvoerder.

NOC*NSF kondigde vorige week aan een noodfonds op te richten voor hulp aan clubs of bonden die door de coronacrisis in acute financiĆ«le problemen zijn gekomen. De sportkoepel wil daar 4 tot 5 miljoen euro voor vrijmaken. “Dat fonds is nog niet beschikbaar en aanvragen zijn ook nog niet mogelijk. We zien ons Coronafonds nu meer als aanvulling op de landelijke steunmaatregelen.”

Kort nadat NOC*NSF zijn noodhulp aankondigde, kwam het ministerie van Economische Zaken met de mededeling dat het noodloket voor getroffen ondernemers ook geldt voor sportverenigingen en ondernemers in de sport. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze regeling en een eenmalige uitkering van 4000 euro ontvangen.

“Wij zijn nog aan het bekijken in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers met deze regeling geholpen zijn. Wat we horen is dat clubs al snel in de problemen kunnen komen, omdat ze de huur van hun accommodaties niet meer kunnen betalen. Gelukkig zijn er veel gemeenten die de huur hebben opgeschort”, aldus de woordvoerder.

Voor de langere termijn kunnen de financiĆ«le problemen nijpender worden, zeker nu tot en met 28 april de sportclubs en accommodaties gesloten moeten blijven. Het betekent bijvoorbeeld geen inkomsten uit de kantine-omzet en er komen mogelijk opzeggingen van het lidmaatschap. “Vandaar dat clubs en bonden wel bang zijn voor de uitkomst van hun rekensommen. Ze kijken natuurlijk ook naar de contributies en wat daarmee te doen in de komende onzekere periode.”