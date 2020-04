Woods/Manning versus Mickelson/Brady in The Match 2

De twee golfgrootheden Tiger Woods en Phil Mickelson willen in april opnieuw tegen elkaar uitkomen in een showwedstrijd over achttien holes. Het gaat deze keer om een lucratief liefdadigheidsduel om het leed voor het Amerikaanse publiek tijdens de coronacrisis ietwat te verzachten. De tweede editie van ‘The Match’ krijgt, als het goed is, met twee grote namen uit het American football een extra dimensie.

Woods zal op de baan worden bijgestaan door Peyton Manning en Mickelson krijgt Tom Brady als ploeggenoot. De opbrengst van het titanenduel zal onder meer ten goede komen aan de bestrijding van het gevreesde longvirus.

Woods (44) en Mickelson (49) speelden in november 2018 in Las Vegas de eerste editie van ‘The Match’. Daarbij was geen publiek aanwezig. Mickelson won in de play-off op de vierde extra hole en verdiende daarmee 9 miljoen dollar (circa 8,2 miljoen euro). Woods bleef met lege handen achter. Het geld, voornamelijk afkomstig van sponsors, ging destijds eveneens naar goede doelen.

The Match 2 zal opnieuw zonder publiek worden afgewerkt, met de vier sporthelden op de baan op een veilige afstand van elkaar. Ook de andere omgangsregels in het protocol tegen het nieuwe coronavirus zal het kwartet uiteraard goed in acht nemen. De wedstrijd zal live op televisie en internet worden uitgezonden, evenals bij de eerste editie.

Brady won als quarterback met New England Patriots zes keer de Super Bowl. De inmiddels gestopte Manning werd vijf keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NFL.