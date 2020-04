Vuelta houdt vast aan drie weken

De Ronde van Spanje wordt, als het aan directeur Javier Guillén ligt, zeker niet ingekort. In de speculaties over de herinrichting van de wielerkalender vanwege de sportpauze door de coronacrisis komt geregeld het inkorten van de grote rondes naar voren. “De Vuelta wordt verreden van 14 augustus tot en met 6 september. Die datums blijven zoals ze zijn”, zegt Guillén in de Spaanse sportkrant AS. De Vuelta start dit jaar in Utrecht.

Omdat de Tour de France mogelijk met enkele weken moet worden uitgesteld, concludeerde de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport dat in dat geval de Vuelta een week moeten worden ingekort. “Dat is op dit moment totaal niet aan de orde”, zegt Guillén. “Wij houden vast aan 21 etappes.” De eerste drie daarvan worden in Nederland verreden met een ploegentijdrit in Utrecht, een rit van Den Bosch naar Utrecht en een etappe met start en finish in Breda.

Guillén begrijpt dat het doorgaan van de Tour de France de hoogste prioriteit heeft voor de wielersport. “Het is een onmisbaar evenement voor onze sport. We snappen ook dat het een uitdaging is de wedstrijdkalender opnieuw op te stellen. We zullen, indien nodig, concessies doen, maar op dit moment is daar geen sprake van.”