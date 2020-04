Wielrenner Van der Poel fietst ‘Ronde van Zwift’

Het liefst was Mathieu van der Poel zondag op de fiets gestapt voor de Ronde van Vlaanderen, de koers die hij vorig jaar na een valpartij en geweldige inhaalrace nog als vierde beëindigde. Maar nu dat niet mogelijk is vanwege het coronavirus neemt hij maar deel aan de virtuele koers “De Ronde van Zwift.”

Van der Poel en zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix fietsen een virtueel trainingsprogramma van 27 kilometer. Ze gaan over zes klimmetjes, die ook in het WK van 2015 in het Amerikaanse Richmond waren opgenomen.

“Winnen is niet het ultieme doel van de wedstrijd”, verklaart de wielerploeg in een persbericht. “Met de deelname aan de Ronde van Zwift heeft Alpecin-Fenix andere doelstellingen: verbonden blijven met de wielerfans, fietsplezier centraal blijven stellen in deze competitieloze periode en de wereld van E-sports verkennen.”

Supporters kunnen de wedstrijd online volgen via de sociale media van Alpecin-Fenix en Zwift.

Dertien andere profs rijden zondag een virtuele wedstrijd over 32 kilometer. Onder anderen Mike Teunissen, Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet en Wout van Aert bedwingen de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg tijdens ‘De Ronde van Vlaanderen op Zwift.’