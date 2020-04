‘Formule 1 bevindt zich in zeer fragiele toestand’

De Formule 1 bevindt zich vanwege de huidige coronacrisis in een zeer fragiele toestand. Dat zegt teambaas Zak Brown van de Britse renstal McLaren in een interview met de BBC.

“Dit virus kan een verwoestende uitwerking op de teams hebben en is daardoor zeer bedreigend voor de toekomst van onze raceklasse. Als we dit probleem niet goed aanpakken, kunnen er vier renstallen verdwijnen en het is dan nog maar de vraag in deze crisistijd of er andere partijen klaar staan om de opengevallen plaatsen in te nemen.”

Het Formule 1-seizoen wacht nog altijd op de eerste grand prix. De eerste acht races van de kalender zijn geannuleerd of uitgesteld, waaronder de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort. Daardoor lopen de teams onder meer veel (sponsor)inkomsten mis.

Volgens Brown kan de Formule 1 alleen overleven als er grote veranderingen worden doorgevoerd, vooral op financieel gebied. Wat de teambaas van McLaren betreft, wordt het maximale budget voor de renstallen fors teruggeschroefd, tot jaarlijks 100 of 125 miljoen dollar, exclusief onder meer de salarissen van de coureurs. Voor 2021 is dat plafond nog op 175 miljoen dollar vastgesteld, maar maandag gaan de renstallen met elkaar in gesprek om dat bedrag naar beneden bij te stellen.

McLaren heeft inmiddels als eerste F1-renstal een groot deel van het personeel op verlof gestuurd. De rijders Lando Norris en Carlos Sainz leveren voorlopig, net als een groot deel van de staf, loon in. De salarisvermindering geldt voorlopig voor drie maanden.