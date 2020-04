Kampioen Ogier snakt naar een rally

Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier snakt naar een rally. Hij moet alleen nog even geduld hebben, omdat de coronapandemie ook het wereldkampioenschap rallyrijden heeft stilgelegd. “Ik denk niet dat we voor de Rally van Finland in augustus kunnen herstarten en dat is het meest optimistische scenario”, zegt de Fransman in l’Équipe.

Ogier hoopt dat er dit jaar nog vijf rally’s verreden kunnen worden. “Maar een aantal zal niet meer doorgaan vanwege de hoge reiskosten. Nieuw-Zeeland en Japan zullen heel lastig worden, want de constructeurs zijn hard getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus en zullen moeten bezuinigen”, weet Ogier, de fabrieksrijder van Toyota die de laatste rally voor de uitbraak van het virus won. Dat was half maart die van Mexico.